Лондон, 27 августа, 2017, 16:35 — ИА Регнум. «Brexit формируется крупным бизнесом и банками, в то время как интересы простых людей в лучшем случае не учитываются, в худшем — заглушаются, — считают аналитики британской The Independent Джон Стоун и Джо Уоттс. — Изучение лоббистской деятельности показывают, что именно крупные корпорации и финансовый сектор доминируют на переговорах между Брюсселем и Лондоном».

Petr Kratochvil Брексит

По мнению экспертов, «группы, которые влили деньги в казну Консервативной партии, провели на пост министра по брекситу Дэвида Дэвиса и получили прямой доступ к команде переговорщиков от Британии. В Брюсселе картина примерно такая же: представители целевой группы брексита со стороны ЕС в три раза чаще встречались с корпоративными лоббистами, чем с уполномоченными от гражданского общества».

Например, руководители двух крупнейших профсоюзов Соединенного Королевства Unite и Unison, объединяющих 2,7 миллиона человек, только по разу встречались с командой британских переговорщиков. Зато в бизнес-секторе активность просто бешеная — за последние шесть месяцев только функционеры инвестиционного банка Goldman Sachs провели четыре встречи с Дэвисом и его командой, а всего «акулы» бизнеса и финансового рынка провели 46 таких встреч. 17 из них были организованы лоббистами продовольственного сектора, 8 — представителями оборонной промышленности.

«То, что Тереза Мэй сделала ставку на непрозрачность подготовительных мероприятий — о результатах названных выше встреч лоббистов с правительством мы знаем только со слов последнего, говорит о том, что брекситеры не хотят раздражать народные массы освещением событий и поворота их в нужное глобальным корпорациям русло», — резюмируют авторы.

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