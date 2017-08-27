Кишинёв, 27 августа, 2017, 16:32 — ИА Регнум. В Молдавии 27 августа отмечают 26-ю годовщину со Дня провозглашения независимости. Как передает корреспондент ИА REGNUM, высшее руководство республики — президент Игорь Додон, председатель парламента Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип — возложили цветы к памятнику средневековому молдавскому господарю Стефану Великому, а также к памятнику «Скорбящей матери», посвященном участникам молдавской агрессии против Приднестровья в 1992 году.

Kremin.ru Президент Молдавии Игорь Додон

«Празднование Дня независимости — событие особой важности, в этот день мы осознаем национальную гордость молдавской нации. За прошедшие 26 лет Республике Молдова пришлось пройти через много испытаний и столкнуться с серьезными вызовами, однако мы доказали, что в состоянии сохранить государственность нашей страны», — заявил президент Додон.

В своем поздравительном послании Додон отметил, что в молдавском обществе наблюдается жесткая идеологическая и геополитическая поляризация. Задача властей и всего молдавского народа, по его словам, — «попытаться успокоить страсти среди сограждан, сократить разобщенность», перестать сеять вражду и воссоединить страну и общество.

Премьер Филип сказал, что 26 лет назад «благоприятные геополитические обстоятельства, а также мужество и политическая воля выдающегося поколения породили новое государственное образование — Республику Молдова». В течение последних восьми лет, по его словам, страна «последовательно движется по пути европейской интеграции». «Уверен, что призывы к пересмотру стратегического вектора европейской интеграции безответственны и чрезвычайно опасны. Республика Молдова больше не может пережить новый пересмотр геостратегического курса. Пришло время прекратить спекулировать на ностальгии и пустых обещаниях. Мы не можем продолжать оставаться страной упущенных возможностей и непоследовательных политиков», — добавил он.

Глава правительства призвал политических лидеров «сформировать европейский фронт». «Нам нужна мобилизация и сотрудничество между силами, которые видят будущее на Западе.

Мы не должны осуждать, обвинять тех, кто верит во что-то другое, а просто поговорить с ними и объяснить, что делать. В конечном итоге все мы хотим, чтобы нас уважали, хотим жить лучше в стране, которая должна быть партнером за столом, а не находиться в геополитическом подчинении», — заявил Филип, призвав при этом «не разделять и не раскалывать общество».

Лидер правящей в Молдавии Демпартии и фактический руководитель страны Владимир Плахотнюк заявил, что 26 лет назад была заложена основа государства, «способного взять свою судьбу в свои руки». «На нас лежит ответственность строить и в дальнейшем современную, сильную и независимую Молдову, которой мы все будем гордиться. В наших силах быть едиными и решиться выбрать путь, по которому идти вперед», — добавил он.

Справка ИА REGNUM :

27 августа 1991 года кишиневский парламент принял «Декларацию о независимости», которая объявляет недействительными пакт Молотова-Риббентропа и Закон СССР «Об образовании союзной Молдавской ССР», а также аннулирует «акты расчленения национальной территории 1775 и 1812 годов», в результате которых Молдавское княжество лишилось Буковины, одна часть которой на сегодняшней день является территорией Черновицкой области Украины, а другая — территорией Румынии, и Бессарабии, большая часть которой составляет территорию современной «Республики Молдова» в ее фактических границах, а южная часть входит в Одесскую область Украины. Таким образом, кишиневская «Декларация о независимости» аннулирует де-юре пребывание Приднестровья в составе Молдавии и современную молдавско-румынскую и молдавско-украинскую границы.