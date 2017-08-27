Ярославль, 27 августа, 2017, 16:30 — ИА Регнум. Застрявший в Ярославской области теплоход «Илья Муромец» сняли с мели. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщает оперативный штаб на месте ЧС.

Mike1979 Russia Теплоход Илья Муромец

«Теплоход «Илья Муромец» снят с мели, продолжил движение по маршруту», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа в Ярославской области сел на мель пароход «Илья Муромец», следовавший по маршруту «Москва — Казань».

ЧП произошло в районе города Мышкина. Теплоход, на борту которого находились 130 пассажиров, не получил каких-либо значительных повреждений.

Читайте также: В Ярославской области на мель сел теплоход