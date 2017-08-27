Домодедово, Московская область, 27 августа, 2017, 16:11 — ИА Регнум. По факту скоропостижной смерти женщины на борту самолета, выполнявшего авиарейс Москва — Владикавказ, проводится доследственная проверка. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Dmitry A. Mottl Международный аэропорт Домодедово

«Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, — говорится в сообщении. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

По предварительным данным, воздушное судно совершило экстренную посадку утром 27 августа в аэропорту Домодедово из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

«Прибывшие на борт судна медики констатировали смерть женщины», — говорится в сообщении.