СКР проводит проверку по факту смерти женщины на борту самолета
Домодедово, Московская область, 27 августа, 2017, 16:11 — ИА Регнум. По факту скоропостижной смерти женщины на борту самолета, выполнявшего авиарейс Москва — Владикавказ, проводится доследственная проверка. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).
«Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, — говорится в сообщении. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
По предварительным данным, воздушное судно совершило экстренную посадку утром 27 августа в аэропорту Домодедово из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.
«Прибывшие на борт судна медики констатировали смерть женщины», — говорится в сообщении.