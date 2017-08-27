Зальцбург, Австрия, 27 августа, 2017, 15:41 — ИА Регнум. В Австрии при восхождении на гору погибли пять альпинистов. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает телеканал ORF.

(сс) Thomas Laiminger Австрийские Альпы

Сообщается, что инцидент произошел в коммуне Целль-ам-Зее австрийской земли Зальцбург. Группа альпинистов из шести человек упала из-за обрыва страховки во время восхождения на гору.

Несчастный случай произошел на высоте 3000 метров над уровнем моря.

На место происшествия были отправлены отряды спасателей, а также специальные вертолёты. В настоящее время устанавливаются личности погибших альпинистов.

Выживший альпинист получил травмы. Он госпитализирован.