Ярославль, 27 августа, 2017, 15:02 — ИА Регнум. В Ярославской области пароход «Илья Муромец» сел на мель в районе города Мышкина. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ярославской области.

Mike1979 Russia Теплоход Илья Муромец

«Теплоход, предположительно, туристический, сел на мель ночью в районе Мышкина. На борту находятся 130 человек пассажиров, из них восемь детей, и 50 человек экипажа», — сказано в сообщении МЧС.

В результате инцидента никто не пострадал. Теплоход не получил каких-либо значительных повреждений.

К месту происшествия направлен буксир.