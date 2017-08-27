Мадрид, 27 августа, 2017, 15:00 — ИА Регнум. «Два первых раунда переговоров Лондона и Брюсселя о разводе были даже не переговорами, а скорее, приглядыванием друг к другу с целью выяснения болевых точек и уязвимых мест у противника, — анализирует ситуацию с brexit корреспондент испанской El Confidencial Мария Техеро. — Чего можно ждать от третьего раунда, если за 24 часа до его начала представители Великобритании и Евросоюза все ещё не договорились о возможности переноса переговоров с понедельника на вторник? В Соединенном Королевстве 28 августа праздник, красное число календаря и англичане просто не понимают, как это можно будет работать в выходной».

Petr Kratochvil Брексит

Мелочь, по мнению журналистки, но очень показательная. Свидетельствующая о том, что «ЕС все делает пунктуально, соблюдая установленные сроки и условия. А Великобритания движется неуверенно, запинаясь одной ногой о другую, вихляя из стороны в сторону и постоянно что-то перетасовывая».

Техеро считает, что не стоит рассчитывать на быстрые решения: Тереза Мэй предложила 11 документов, которые следует обсудить, но даже по двум важнейшим — правам граждан ЕС в Великобритании и границе Соединенного Королевства с Ирландией нет четких перспектив.

«Что же касается суммы компенсаций, которую Альбион должен выплатить Брюсселю, нет вообще никакой конкретики. Мы знаем только цифры, которые циркулируют в виде слухов и сплетен. Официально же даже нет понимания, намерена ли Мэй платить», — резюмирует корреспондент испанского издания.

Некоторые эксперты отмечают, что в «денежном вопросе Великобритания — ЕС нельзя исключать также такого поворота событий, как попытка реализации британским правительством идеи, согласно которой Брюссель должен Лондону, а не наоборот».

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