Калининград, 27 августа, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Калининградские СМИ монетизировали тему российско-польского добрососедства. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель общества «Калининград — Свиноуйсьце — Ольштын» Владимир Рашевский, являющийся организатором XI международного фестиваля патриотической песни, который сегодня, 27 августа, завершился в г. Светлогорске Калининградской области.

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«Мы больше десяти лет проводим песенный фестиваль, и где бы мы ни были в Польше, к нам всегда приходили польские журналисты, писали о нас. В Калининградской области же всё совсем наоборот. Сейчас, в этой сложнейшей политической обстановке, к нам не испугались приехать музыкальные коллективы из Слупска, Кракова, Ольштына, Гданьска, Белостока. Но где наши СМИ? Подавляющее большинство региональных СМИ проигнорировало нас. Мне вчера, например, сказали в одной калининградской телекомпании — если заплатите, тогда мы выедем, снимем сюжет», — сказал Рашевский.

«Нашим СМИ нужен лишь политический шум из Польши, — полагает собеседник ИА REGNUM. — А позитивные моменты в российско-польских отношениях они считают несерьезными, мелкими мероприятиями и хотят «замечать» только за деньги. Вот такая монетизация темы российско-польского добрососедства».

По словам Рашевского, фестиваль патриотической песни сейчас, к сожалению, не проводится в Польше, хотя по замыслу организаторов следовало его чередование — год в России, год в Польше.

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«На правлении мы решили, что пока не наладится политическая обстановка в Польше, проводить фестивали будем в России, в Калининграде. Нашим польским партнёрам — варминьско-мазурскому отделению Союза военнослужащих Войска Польского — трудно. Чтобы проводить подобное мероприятие, нужны средства. Раньше финансовая помощь поступала то от воеводства, то от бурмистра, то от главного Союза военнослужащих. А сейчас, когда новая власть в Польше выгнала военных пенсионеров из всех помещений Союза военнослужащих, говорить о том, что им кто-то поможет, по меньшей мере. наивно», — подытожил Владимир Рашевский.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что на фестиваль в санаторий «Янтарный берег» прибыло более 100 участников и гостей из России и Польши. Музыкантов заочно поздравил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, поблагодарив за вклад в укрепление культурного сотрудничества между Калининградской областью и польскими воеводствами. Открытию фестиваля предшествовал торжественный вынос Знамени Победы — копии штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на рейхстаге.

Андрей Выползов ИА REGNUM Обладатель гран-при фестиваля Якуб Лаховски (второй слева)

Гран-при конкурса получил 18-летний исполнитель русских песен Якуб Лаховски из польского города Соколув-Подляски. Юноша учит русский в общеобразовательной школе, где русскому языку обучаются порядка 200 учеников.

«Цифра для отдельной польской школы — хорошая, но это лишь потому, что мы живём в Восточной Польше, — уточнил корреспонденту ИА REGNUM учитель русского языка и наставник Якуба Сильвестр Мосей. — На западе и на юге Польши никто уже не учит русский язык».

Напомним, в прошлом году из-за отмены Варшавой льготного приграничного режима с Калининградом около 100 польских музыкантов не смогли приехать в российский регион на юбилейный X международный фестиваль патриотической песни.

В 2014 году фестиваль едва не был сорван властями польского города Мронгово, когда они узнали, что приедет Ансамбль песни и пляски Балтийского флота. В итоге российским музыкантом запретили петь на открытых площадках Мронгово.