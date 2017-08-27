Мадрид, 27 августа, 2017, 14:17 — ИА Регнум. «Срок добровольной компенсации испанскому бюджету предположительно не уплаченной Криштиану Роналду суммы истек 20 августа. Лидер мадридского «Реала» по-прежнему считает себя законопослушным налогоплательщиком, который ничего не должен Минфину Испании, — пишет испанский информационно-аналитический портал El Confidencial. — Назначенное время прошло, деньги не поступили, судебное расследование будет продолжено».

Fanny Schertzer Криштиану Роналду

Издание напоминает, что налоговики насчитали португальскому футболисту, с 2009 года выступающему за испанский Королевский клуб, недоплату подоходного налога за 2011 — 2014 гг. в размере 14,8 миллиона евро.

31 июля 2017 г. суд первой инстанции муниципалитета Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид) представил возможность Криштиану погасить недоплаченную сумму в срок до 20 августа.

«В это случае дело подлежало закрытию и налоговый конфликт считался бы исчерпанным без возможных пятен в биографии КР7, — подчеркивает СМИ. — Похоже, что испанская юстиция настроена довольно благожелательно к португальцу и готова согласиться на то, чтобы он рассчитался с государством даже в сентябре, но Роналду упрямо заявляет, что никому ничего не должен. В конце концов это может привести его к тому же финалу, что и Месси — он получит не только штраф, но и срок. А с учетом того, что сумма недоплат Криштиану в 3,5 раза превышает ту, что инкриминировалась Месси, срок заключения будет пострашнее, чем 21 месяц, определенный в качестве наказания для Лео».

Издание напоминает, что «в Испании условным может быть наказание только для лиц, совершивших преступление впервые и то при условии, что в приговоре суда значится не более 24 месяцев лишения свободы. Пропорции долга КР7 в итоге имеют шанс обернуться реальной тюрьмой», но «видимо, футболист рассчитывает на силу и крутизну своих адвокатов, которые докажут неправоту налоговых инспекторов».