Москва, 27 августа, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Сирийские правительственные войска при поддержке Воздушно-космических сил России уничтожили более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Ганем-Али. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Mil.ru Боевой вылет российского бомбардировщика в Сирии

«В ходе операции уничтожено более 800 террористов, 13 танков, 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулемётами, девять миномётов и артиллерийских орудий», — сказано в сообщении.

Уточняется, что подразделения сирийских войск под общим руководством сирийского генерала Хасана Сухела при поддержке авиации ВКС России завершили разгром группировки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в долине реки Евфрат в районе города Ганем-Али.

В настоящее время группировка сирийских правительственных сил под командованием генерала Сухела развивает наступление вдоль восточного берега Евфрата на Дейр-эз-Зор.

Напомним, боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стягивают свои оставшиеся боеспособные отряды к своему последнему укрепленному району рядом с Дейр-эз-Зором.