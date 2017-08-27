Москва, 27 августа, 2017, 13:57 — ИА Регнум. В Москве на Алтуфьевском шоссе легковой автомобиль сбил двух пешеходов. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Москве.

Tysto Авария

Сообщается, что сегодня утром на Алтуфьевском шоссе произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля Hyundai совершил наезд на двух пешеходов.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека — два пешехода и водитель автомобиля.

По данному факту проводится проверка.