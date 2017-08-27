В Москве водитель легкового автомобиля сбил двух пешеходов
Москва, 27 августа, 2017, 13:57 — ИА Регнум. В Москве на Алтуфьевском шоссе легковой автомобиль сбил двух пешеходов. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Москве.
Tysto
Авария
Сообщается, что сегодня утром на Алтуфьевском шоссе произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля Hyundai совершил наезд на двух пешеходов.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека — два пешехода и водитель автомобиля.
По данному факту проводится проверка.