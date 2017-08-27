Калуга, 27 августа, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Порядка 40% жителей Калужской области будут привиты вакциной от гриппа. Среди них — 76 тысяч детей и 283 тысячи взрослых. В регион уже поступило 138 тысяч доз вакцины, сообщает 27 августа корреспондент ИА REGNUM.

В медицинской лаборатории

По информации управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области, этой осенью, врачи ожидают «наступление» штамма гриппа A (H1N1) под названием «Мичиган». Не случайно в состав вакцин 2017 года включены компоненты именно против этого вируса.

Штамм гриппа «Мичиган» является подтипом, так называемого «свиного» гриппа А/H1N1. Вирус легко распространяется. У больных наблюдается: отсутствие аппетита, сухой кашель, озноб, слезоточивость, высокая потливость, ломота в теле и сильная лихорадка.

Грипп, вызванный штаммом «Мичиган», часто приводит к серьезным осложнениям, не исключён и летальный исход. Вот почему, медики предупреждают, что для большей эффективности прививку от гриппа лучше делать задолго, до того, как вирус проникнет на территорию области. Кстати, иммунизация населения уже началась в медицинских учреждениях области.

Напомним, в 2016 году в калужском регионе было зарегистрировано 18 смертельных случаев среди больных гриппом.