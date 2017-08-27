Мадрид, 27 августа, 2017, 13:33 — ИА Регнум. «Правительство США не планирует в ближайшем будущем военные действия против Венесуэлы, — цитирует испанский информационный портал 20 minutos Герберта Макмастера, советника американского президента по вопросам национальной безопасности. — Мистер Трамп нас просил только «предвидеть возможность военного развития событий и просчитать действия противника», но не поднимать войска «в ружье».

Defense.gov Американские морские пехотинцы

СМИ обращает внимание на идею Макмастера, считающего, что «нет отдельно существующего военного варианта решения конфликта в Венесуэле, как нет и чисто дипломатического. На взгляд генерала разрешение кризиса возможно только при условии комбинирования дух этих методов».

«Советник по нацбезопасности решительно опровергает слухи о якобы заинтересованности США в свержении правительства Мадуро, подчеркивая при этом, что Вашингтон не перестанет беспокоиться о восстановлении демократии и верховенства закона в Венесуэле, а санкции, введенные Белым домом против Каракаса, будут действовать столько времени, сколько потребуется для того, чтобы международная общественность убедилась в восстановлении демократических норм в этом карибском государстве».

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