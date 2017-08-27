Баку, 27 августа, 2017, 13:19 — ИА Регнум. В результате взрыва на оружейном складе в Азербайджане пострадали несколько человек. Об этом сегодня, 27 августа, сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения республики.

U.S. Air Force Взрыв

Сообщается, что на место взрыва выехали десть бригад скорой помощи, однако на территорию склада, где произошел инцидент, медиков пока не допускают, так как там продолжается пожар.

По предварительным данным, в результате пожара и взрыва ранения получили несколько человек.

Спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов. Кроме того, автомагистраль, ведущая из Баку к российской границе перекрыта.