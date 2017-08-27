Москва, 27 августа, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Старт акции был дан в столице, на площадке Музея Москвы, где показали короткометражки выпускников Школы кино.

Mkrf.ru Владимир Мединский на открытии акции «Ночь кино»

«Начиная с прошлого года, Года российского кино, появилась «Ночь кино». В прошлом году не было систематического подсчета количества посетителей, но полагали, что не менее 300 тысяч человек приняли участие в мероприятиях по всей стране. Надеемся, что эту цифру мы увеличим в этом году, несмотря на погоду», — заявил министр культуры РФ Владимир Мединский, открывая фестиваль.

Также в Музее Москвы продемонстрировали художественный фильм «Летят журавли», который получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 1958 году в память об актере Алексее Баталове здесь продемонстрируют фильм, затем гостям был представлен новый саундтрек к фильму Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» от композитора и музыкального руководителя «Электротеатра «Станиславский» Дмитрия Курляндского.

Церемонию открытия «Ночи кино» завершил концерт вокально-инструментальной группы «Татьяна». Девушки исполнили композиции из советских кинолент.

Всего в Москве для проведения «Ночи кино» задействовано 90 площадок, а по всей стране мероприятия фестиваля проходят на 2,5 тысячах площадок — в парках, кинотеатрах, библиотеках, музеях и клубах. Например, в Астрахани мероприятия «Ночи кино» проходят в сквере филармонии, в Уфе — на центральной площади города, в Санкт-Петербурге — на территории киностудии «Ленфильм».

Гостей фестиваля ждут три премьеры — «Аритмия», «Гоголь. Начало», «Про любовь. Только для взрослых». Эти фильмы выйдут на экраны кинотетаров только в конце августа — начале сентября.