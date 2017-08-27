Лондон, 27 августа, 2017, 12:56 — ИА Регнум. «Помилование Арпайо, который получил срок «за неуважение к суду», а фактически 50 лет служил государству, главным образом препятствуя незаконной иммиграции в США латиноамериканцев, свидетельствует о симпатиях, которые Трамп испытывает к расизму, — считает британская The Guardian. — Арпайо известен тем, что во время его 24-летнего «правления» в Аризоне существовал лагерь для нелегалов, который фактически можно было назвать концлагерем. Шериф распорядился, чтобы интернированных кормили и водили в туалет лишь два раза в день, а во внутреннем магазине продавали нижнее белье только розового цвета. Он отслужил на посту шерифа шесть сроков и пошел бы на седьмой, но поднявшаяся волна американцев латинского происхождения смыла его ставки».

Gage Skidmore Джо Арпайо

В интервью Fox News в пятницу помилованный, моментально ставший одной из популярнейших медиаперсон, с юмором заметил, что «в федеральной тюрьме условия лучше, чем там, где он работал — я мог бы играть в бочче и питаться три раза в день».

На следующей неделе Арпайо собирается дать пресс-конференцию, на которой обсудит «злоупотребления политикой в судебном процессе» и «поговорит о тех СМИ, которые пытались его уничтожить все эти годы» (продолжительность «всех этих лет» не уточняется — прим. ИА REGNUM ).

«Американский союз гражданских свобод (American Civil Liberties Union) в своем Твиттере указал: «Простив Джо Арпайо, Дональд Трамп послал еще один тревожный сигнал ободрения белому националистическому движению, показав, что этот Белый дом поддерживает расизм и фанатизм».