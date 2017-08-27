Великий Новгород, 27 августа, 2017, 11:48 — ИА Регнум. В Великом Новгороде на Дубошином раскопе, расположенном на улице Никольской, найдены две берестяные грамоты, которым присвоены порядковые номера 1093 и 1094. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского музея-заповедника, обе грамоты удалось прочитать, она представляют собой челобитные конца XIV и начала XV веков.

Novgorodmuseum.ru Берестяная грамота

По словам члена-корреспондента РАН Алексея Гиппиуса, от грамоты №1093 сохранился только фрагмент с упоминанием полтины и заключительной формулой: «Кланяется своему господину».

Читайте также: Археологи: «Новгород не устаёт нас изумлять»

Грамота №1094 сохранилась полностью.

«Автор письма Волос (древнерусский вариант имени Власий), обращаясь к своим господам, сообщает, что некий Василько — по всей вероятности, староста или ключник, сначала избил его сына, а теперь забирает для господской надобности еще и Еська. Прося господ о вмешательстве, автор добавляет: «А еще и выхваляется передо мной!», — сообщил Алексей Гиппиус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в Великом Новгороде, на Троицком раскопе, были найдены ещё три берестяные грамоты. В июне в слоях XIII века был обнаружен фрагмент делового письма, в котором речь шла о попе. В июле археологи нашли загадочный список на бересте из XIII века с древними знаками препинания. Ещё одна грамота — о пешем человеке — была найдена в августе.

Читайте также: Знаки препинания XII века прочли на новой новгородской берестяной грамоте

Всего за этот сезон археологи нашли в Великом Новгороде пять берестяных посланий. Кроме того, 47-я по счёту грамота была найдена на раскопках в Старой Руссе.

Читайте также: В Старой Руссе нашли берестяную грамоту