Москва, 27 августа, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 27 августа, на официальном сайте правительства России.

Kremlin.ru Владимир Путин на торжественном вечере, посвящённом Дню шахтёра

Медведев считает, что труд шахтеров пользуется большим уважением, так как подобную профессию выбирают особенные люди — сильные и надёжные.

«Каждый раз, спускаясь на сотни метров в глубь земли, вы проявляете невероятное мужество и высокий профессионализм. А дружба, помощь и взаимовыручка всегда были и остаются вашими главными качествами», — сказано в поздравительной телеграмме председателя правительства.

Благодаря труду шахтеров развивается российская экономика и стабильно работают промышленные предприятия.

«Дорогие друзья! Пусть то тепло и свет, которые вы дарите миллионам людей, вернутся в ваши дома сторицей. Удачи вам, крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и всего самого доброго», — пишет Медведев.

В России День шахтера отмечается в последнее воскресенье августа. В этом году это уже 70-й День Шахтера в нашей стране.

Стоит отметить, что президент Российской Федерации Владимир Путин ещё 24 августа провел официальный прием в честь Дня Шахтера в Государственном Кремлёвском дворце.