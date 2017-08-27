Россия отмечает День Шахтера
Москва, 27 августа, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 27 августа, на официальном сайте правительства России.
Медведев считает, что труд шахтеров пользуется большим уважением, так как подобную профессию выбирают особенные люди — сильные и надёжные.
«Каждый раз, спускаясь на сотни метров в глубь земли, вы проявляете невероятное мужество и высокий профессионализм. А дружба, помощь и взаимовыручка всегда были и остаются вашими главными качествами», — сказано в поздравительной телеграмме председателя правительства.
Благодаря труду шахтеров развивается российская экономика и стабильно работают промышленные предприятия.
«Дорогие друзья! Пусть то тепло и свет, которые вы дарите миллионам людей, вернутся в ваши дома сторицей. Удачи вам, крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и всего самого доброго», — пишет Медведев.
В России День шахтера отмечается в последнее воскресенье августа. В этом году это уже 70-й День Шахтера в нашей стране.
Стоит отметить, что президент Российской Федерации Владимир Путин ещё 24 августа провел официальный прием в честь Дня Шахтера в Государственном Кремлёвском дворце.