Керчь, Крым, 27 августа, 2017, 10:56 — ИА Регнум. В Керченском проливе строители моста начали уникальную операцию по транспортировке и установке на фарватерные опоры арки железнодорожной части Крымского моста, которая весит более 6000 тонн. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает информационный центр строительства Крымского моста.

Мост через Керченский пролив

В связи с транспортировкой арки, судоходство в Керченском проливе было временно приостановлено.

На специальной плавучей системе железнодорожная арка Крымского моста будет перевезена на 5 километров от берега. Доставку обеспечивают более 10 судов и ста человек — инженеров, ученых и мостостроителей.

Арка будет перемещена в створ между фарватерными опорами и зафиксирована якорными тросами. Затем с помощью 700 тросов повышенной прочности её поднимут на опоры со скоростью 5 метров в час. Вся операция займет около 72 часов.

Данная операция для российских мостостроителей будет уникальной. Арка железнодорожного моста будет транспортирована на специальных понтонах, сделанных в Севастополе. Кроме того вся операция проходит в морской акватории с нестабильным гидрометеорологическим фоном.

Однако синоптики заверили строителей, что в ближайшие трое суток скорость ветра не превысит 10 метров в секунду.

Арка железнодорожного моста состоит из более 400 крупных стальных элементов. Чтобы собрать арку, было выполнено около четырех километров стыковых швов первой категории, закручено свыше 600 тысяч штук высокопрочных болтов. Длина пролета железнодорожной арки — 227 метров, а высота в высшей точке — 45 метров. Окончательный монтаж арки завершится через месяц.