На одном из оружейных складов Азербайджана произошел взрыв
Баку, 27 августа, 2017, 10:45 — ИА Регнум. В Азербайджане перекрыта автомагистраль, ведущая из Баку к российской границе. Об этом сегодня, 27 августа, сообщают местные СМИ.
U.S. Air Force
Взрыв
Сообщается, что автомагистраль перекрыта из-за взрыва на оружейном складе.
В министерстве обороны Азербайджана подтвердили эту информацию. В военном ведомстве уточнили, что на одном из оружейных складов произошел пожар, который привел к взрыву.
Информация о жертвах или пострадавших не поступала.