Баку, 27 августа, 2017, 10:45 — ИА Регнум. В Азербайджане перекрыта автомагистраль, ведущая из Баку к российской границе. Об этом сегодня, 27 августа, сообщают местные СМИ.

U.S. Air Force Взрыв

Сообщается, что автомагистраль перекрыта из-за взрыва на оружейном складе.

В министерстве обороны Азербайджана подтвердили эту информацию. В военном ведомстве уточнили, что на одном из оружейных складов произошел пожар, который привел к взрыву.

Информация о жертвах или пострадавших не поступала.