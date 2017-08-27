Ташкент, 27 августа, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и генсек Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Талеб Рифаи 27 августа в Ташкенте обсудили вопросы сотрудничества, сообщает МИД Узбекистана.

Узбекистан

Талеб Рифаи прибыл в Узбекистан для участия в международной конференции «Центрально-азиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации», которая проходит в городе Самарканде.

«В ходе прошедшей беседы состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах углубления отношений между Узбекистаном и UNWTO, в деятельности которой республика принимает участие с 1993 года», — говорится в сообщении.

На встрече также была подчеркнута взаимная заинтересованность в последовательной реализации имеющегося потенциала сотрудничества, в основе которого богатое историческое, архитектурное, культурное наследие узбекского народа.

Стороны обсудили вопросы учреждения при UNWTO Региональной комиссии по Центральной Азии и другие темы, представляющие взаимный интерес.

МИД отмечает, что по инициативе Узбекистана в рамках UNWTO принят ряд документов — «Самаркандская декларация о развитии туризма на Великом шелковом пути» (1995 г.), «Хивинская декларация по туризму и сохранению культурного наследия» (1999 г.), «Бухарская декларация по туризму вдоль Шелкового пути» (2002 г.), которые стимулировали развитие туризма в среднеазиатском регионе.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.

Согласно документу, туризму планируется придать статус стратегического сектора экономики, превратить эту отрасль в мощный инструмент устойчивого развития, структурных преобразований и диверсификации экономики.