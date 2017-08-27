Орел, 27 августа, 2017, 09:58 — ИА Регнум. ИА REGNUM предлагает читателям обзор публикаций орловской прессы за минувшую неделю, 21−27 августа.

Флаг Орловской области

«Господряд по-орловски»

23 августа издание «Орловские новости» опубликовало большую статью-расследование о связях между компанией, которая стабильно получает значительную часть господрядов на уборку мусора, и семьей губернатора Орловской области Вадима Потомского. По данным издания, компания, принадлежащая двоюродному брату губернатора, с момента прихода в регион Потомского уже получила господряды более чем на 100 млн рублей.

Собственно, напоминают «ОН», о родных губернатора писала ещё в 2015 году «Новая газета»: по ее данным, дядя и тетя Потомского в марте 2009 года «учредили ООО «Всеволожская жилищная управляющая компания «Южный» (ВЖУК), которая управляла эксплуатацией жилого фонда многоквартирных домов. Когда Вадим Потомский работал в российском парламенте, их компания уже оказывала услуги по содержанию жилого фонда в 40 многоквартирных жилых домах микрорайона Южный города Всеволожска».

Сын всеволжских бизнесменов и по совместительству — двоюродный брат губернатора Орловской области, как выяснилось, тоже является успешным бизнесменом, причем работает он в Орле.

«Свою фирму ООО «Экотек» он зарегистрировал 26 марта 2014 года в Орле — ровно через месяц после назначения Вадима Потомского временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области. Филиал фирмы с приставкой «Северо-Западный» зарегистрирован в Питере спустя два года. Уставной капитал «Экотек» — 10 тысяч рублей. Фирма зарегистрирована по адресу город Орёл, Базовая улица, дом 9, помещение 2. Основная деятельность, как нетрудно догадаться, — сбор отходов. Компания зашла в Орел вместе с Потомским и за всё время своего существования не имеет ни одного подряда за пределами столицы Орловской области», — пишут «Орловские новости».

Издание посчитало: всего с 2014-го, включая первую половину 2017 года, «Экотек» получила 69 госконтрактов в Орле. Контракты заключались с управлением коммунального хозяйства Орла, областными госучреждениями, больницами, родильным домом. Общая сумма, полученная предприятием за их исполнение, по подсчетам журналистов — более 103 млн рублей.

«Можно вспомнить об уверенном движении к банкротству орловской Спецавтобазы, которая тоже занимается уборкой мусора. Стержневые проблемы у муниципального предприятия начались, угадайте? — в 2014 году, с приходом в регион питерской фирмы двоюродного брата губернатора», — пишет «ОН», отмечая, что именно в 2015 году доходы муниципального предприятия обрушились на 70%, сейчас долги МУП «Спецавтобаза» — уже 90 млн рублей.

Но — это далеко не единственная фирма в Орле, к которой имеет прямое отношение родственник губернатора. Так, он входит в состав учредителей ООО «Охотхозяйство «Генеральское» с уставным капиталом в 100 тысяч рублей, которое занимается предоставлением охотничьих услуг, а также является учредителем ООО «Экополис», которое было зарегистрировано 18 сентября 2014 года, то есть через четыре дня после официального избрания Потомского губернатором Орловской области.

«О том, чем занимается эта фирма в Орле, практически ничего не известно. Судя по данным Kartotekа, госконтрактов она не получала. Зато есть интересная деталь. В 2015 году пресс-служба правительства Орловской области сообщала, что ООО «ЭкоПолис» предлагает для Орловской области комплексный экологический проект по созданию нового полигона ТБО и высокотехнологичного мусороперерабатывающего ЭкоТехноПарка в Орловском районе. В 2016 году пресс-служба сообщала, что «Экополис» через год начнет реализацию проекта. А на совещании 14 июля 2017 года Потомский заявил, что Орловская область связывает большие планы с реализацией ООО «ЭкоПолис» комплексного экологического проекта по созданию нового полигона и высокотехнологичного мусороперерабатывающего ЭкоТехноПарка».

Впрочем, как выяснили «Орловские новости», сфера интересов бизнесмена и родственника губернатора мусором не ограничена.

«Как показало время, ничего, кроме громких и зачастую попросту популистских заявлений, команда губернатора предложить не может. И тут на выручку, очевидно, по задумке политтехнологов и советчиков главы региона должна прийти та самая информация. Вернее — правильный информационный фон. Областные традиционные СМИ типа телевидения и газет с этой задачей, задачей создания такого фона, явно не справляются, несмотря на колоссальное бюджетное финансирование. Репортажи в стиле «Битва за урожай» могут восприниматься не иначе как смехопанорама, но ни в коем случае — не как альтернатива негативному фону, возникающему по большей части не по прихоти «врагов», «чепушил» и «шакалов с фотоаппаратами», а из суровой реальности, наличествующей на Орловщине».

И тут своего родственника спасает бизнесмен, который, пишут «ОН», еще в 2014 году создал ООО «Комплексные поставки строительных материалов» (КПСМ). Компания до 2017 года никакой деятельности не вела.

«И вот, как чеховскому ружью, ей представился случай проявить себя. Казалось бы, название компании говорит само за себя. Но на поверку все совсем не так, как кажется. Если заглянуть в информацию об этом ООО, то в качестве основного вида деятельности мы увидим…(тут надо взять паузу)… — «Деятельность web-порталов». Вспоминая советскую комедию, это даже не элегантные шорты, а вполне себе электронные часы. Ну, или сайт — РИА57».

«Можно ли здесь говорить о коррупционной составляющей — возможно. А может быть, и нет. Мы лишь рассказали о фактах, ставших нам известными благодаря маленькому хвосту, оставленному — то ли по своей неосмотрительности, то ли в надежде, что никто не заметит, — в реестре организаторов распространения информации в сети интернет Роскомнадзора», — заключает автор статьи.

«Мы взяли все запреты, и у нас получился самый запретительный закон?»

В последний рабочий день недели, 25 августа, депутаты Орловского облсовета приняли, пожалуй, самый скандальный документ за последние месяцы — как сообщало ИА REGNUM, первое чтение прошел законопроект о расширении перечня мест, где будет запрещено проведение публичных мероприятий.

В их число, в случае одобрения во втором чтении, войдут, например, железнодорожные вокзалы и автовокзалы, торговые объекты, остановочные пункты общественного транспорта, здания, в которых располагаются органы внутренних дел, Федеральной службы безопасности, прокуратуры, следствия, учреждения социальной защиты населения и социального обслуживания граждан, медицины, образования, религиозные организации. Более того, запрет будет распространяться и на 100-метровую территорию от любой точки периметра вышеуказанных зданий и помещений, а если они имеют ограждённую территорию — от любой точки периметра ограждения.

Читайте подробнее: Орловская КПРФ против губернатора: скандальный законопроект одобрен

Отметим, что «за» проект, предложенный губернатором-коммунистом Потомским, проголосовали депутаты «Единой России», а вот фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» его не поддержали.

«Орелград» опубликовал подборку самых ярких цитат депутатов, участвовавших в обсуждении документа.

«Мы проводим акции возле Богоявленского храма. Раздаем мороженое. Согласно новому закону это считается оскорблением чувств верующих?» — Владислав Тарасевич, ЛДПР.

«Ну отойдите на 101 метр», — Вячеслав Ерохин.

«Мы взяли все запреты, и у нас получился самый запретительный закон?» — Валентина Остроушко, КПРФ.

«У нас когда-нибудь пикетировали в магазинах, автовокзалах?» — Руслан Перелыгин, СР.

«Надо сработать на опережение. Мало ли что», — Вячеслав Ерохин.

«Это антинародный закон!» — Руслан Перелыгин.

«Нужно прописать все детали и доработать закон», — Леонид Музалевский, ЕР.

«Орловская область может превратиться в гетто без плюрализма мнений», — Андрей Куцын, ЛДПР.

«Это путь к введению диктатуры», — Валентина Остроушко, КПРФ.

«Нам надо обсудить законопроект с широким кругом граждан», — Валерий Савин, ЕР.

«Мы против, чтобы у академии ФСО собрался митинг, и там митинговали за народ», — Михаил Вдовин, ЕР.

«Мы видим, как лихорадит Европу и Америку террористическими актами, и мы должны быть к ним готовы», — Леонид Музалевский, ЕР.

Дорогие первоклассники

Сборы первоклассника в школу в Орловской области в этом году обойдутся примерно на 900 рублей дороже, чем в прошлом году, об этом пишет «Вечерний Орёл».

«С учетом уровня цен, сложившихся на областном потребительском рынке в июле, стоимость условного школьного набора составляет в этом году для первоклассника­мальчика 16 800 рублей, для девочки — 17 800, что на 850­-900 рублей дороже, чем в прошлом году. В частности, стоимость предметов одежды, входящих в школьную форму, а также обуви и спортивной формы для первоклассника оценивается в 8590 рублей, первоклассницы — в 9650 рублей. За портфель (рюкзак) в среднем придется заплатить 1534 рубля. Стандартный набор канцелярских принадлежностей, включая дидактические материалы и учебные пособия, обойдется в 6164 рубля. Букет первоклассника в среднем стоит 485 рублей».

Смерть ребенка в канализации

Конец недели ознаменовался трагедией — семилетняя девочка погибла, провалившись в канализационный люк. Как пишет 26 августа «Комсомольская правда в Орле», тело девочки было найдено в люке с коммуникациями в Северном районе города, недалеко от частного домовладения. Предварительно было установлено, что девочка гуляла рядом с домом и по неосторожности провалилась в люк. Крышка его не была закрыта надлежащим образом. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».