Вашингтон, 27 августа, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего шерифа штата Аризона 85-летнего Джо Арпайо, который ранее был признан виновным в неуважении к суду и приговорён к шести месяцам тюрьмы. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает Associated Press.

Gage Skidmore Джо Арпайо

«Я рад сообщить, что только что предоставил помилование 85-летнему патриоту Америки шерифу Джо Арпайо. Он сохранял Аризону в безопасности!» — написал Трамп в своём Twitter.

Шериф Арпайо личность довольно противоречивая. Он стал известен в США в последние 12 лет в связи с активной борьбой с нелегальной миграцией. СМИ неоднократно сообщали, что Арпайо часто арестовывал мигрантов без соблюдения всех необходимых процедур. Также его обвиняли в жестокости.

Против Арпайо было несколько судебных процессов. Суд признал его чересчур жесткие проверки латиноамериканцев незаконными.

Тем не менее в Белом доме назвали кандидатуру Арпайо «достойной» для помилования, так как он посвятил жизнь обеспечению порядка и безопасности и борьбе с преступностью и нелегальной миграцией.

Особый интерес представляет тот факт, что Арпайо в 2012 году провел расследование, в котором утверждалось, что свидетельство о рождении президента США Барака Обамы может быть подделкой. Трамп активно использовал это расследование для нападок на Обаму.

Также стало известно, что дело Арпайо стало причиной очередной размолвки между Трампом и генеральным прокурором (министр юстиции) Джеффом Сешнсом.

Когда в отношении Арпайо велось расследование по делу о неуважении к суду, Трамп спросил у Сешнса, может ли правительство прекратить уголовное дело против Арпайо? Генпрокурор всеми силами дал понять президенту, что ему не надо вмешиваться в ход расследования и уж тем более в судебный процесс.

В итоге Трамп дождался окончания суда и помиловал Арпайо. Такое решение президента без консультации с Минюстом (Генеральная прокуратура) вызвало настоящий скандал. На Трампа обрушился очередной шквал критики в связи с тем, что он помиловал своего сторонника. Также президента обвинили во вмешательстве в дела другой ветви власти.