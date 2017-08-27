Лондон, 27 августа, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Лейбористская партия Великобритании выступила против ухода Соединённого королевства с общего рынка Европейского союза после Brexit в 2019 году. Об этом сегодня, 27 августа, пишет газета The Guardian со ссылкой на представителя партии Кейра Стармера.

Brexit

Сообщается, что лейбористы очень хотят «мягкого Brexit» и в целом поддерживают идею участия Великобритании в едином европейском рынке и таможенном союзе на протяжении всего переходного периода Brexit, который может занять до четырех лет.

В связи с этим лейбористы настаивают на том, чтобы Соединённое королевство осталось под юрисдикцией Европейского суда в экономических и торговых вопросах.

Всё это позволит снизить ущерб для британской экономики после выхода из ЕС, считают в Лейбористской партии.

Напомним, летом 2016 года в Великобритании прошел референдум по вопросу дальнейшего членства в Евросоюзе. Большинство британцев (в основном англичане) высказались за выход из наднационального объединения.

С тех пор идут тяжелые переговоры между британским правительством и евробюрократами об условиях выхода Соединённого королевства из ЕС.