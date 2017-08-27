Тель-Авив, Израиль, 27 августа, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал разъяснения по поводу своей последней встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи 23 августа. Об этом он рассказал накануне, 26 августа, в эфире 20-го израильского телеканала.

Kremlin.ru Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Последнее время Нетаньяху зачастил в Россию. Израильский премьер приезжает на переговоры с Путиным, обсуждает с российским лидером отношения между двумя странами, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Теперь Нетаньяху конкретизировал, что именно он обсуждает с Путиным.

«Я скажу так: в последние годы я обычно встречаюсь с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь для того, чтобы обеспечить наши интересы и безопасность на нашей северной границе. Я могу сказать, что все переговоры, которые мы с ним провели, вплоть до сегодняшнего дня, служили нашей безопасности, а также, я думаю, и интересам России, не только нашим», — рассказал глава израильского правительства.

Также он пояснил, что внезапность последней встречи объясняется тем, что на Ближнем Востоке резко изменилась обстановка.

«В последние недели оно (положение — ИА REGNUM ) изменилось. Существует большая вероятность международной победы над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Это хорошо. Но плохо то, что Иран активно, явно систематически проникает туда, откуда уходит ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Нетаньяху.

Он добавил, что Исламская Республика не скрывает того, что собирается разместить в Сирии после уничтожения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свои военные базы. При этом Нетаньяху считает, что очевидная цель Ирана — это война с Израилем.

«И одной из его целей является начало войны с Израилем… Понятно, что это изменение. Изменение, которое угрожает как нам, так и другим странам региона, а на мой взгляд, угрожает всему миру», — считает премьер-министр Израиля.