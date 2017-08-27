Ливанская армия прекратила боевые действия против ИГ* на сирийской границе
Бейрут, 27 августа, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы Ливана объявили о прекращении боев с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-восточной границе с Сирией. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление командования ливанской армии.
Напомним, 19 августа ливанская армия начала войсковую операцию по освобождению от террористов пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа.
Всего под контролем ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этих районах находились 120 квадратных километров территории. После нескольких суток боёв ливанская армия рапортовала об освобождении 10 квадратных километров. При этом многие отряды боевиков просто сдавались в плен, не оказывая сопротивления.
Сейчас ливанская армия заявила о прекращении огня. Командование хочет подготовить почву для переговоров о судьбе ранее плененных террористами ливанских солдат.
Отмечается, что ливанская армия вела боевые действия с террористами без координации с шиитским движением «Хезболла».
Напомним, в самой Сирии правительственная армия при поддержке Вооружённых сил Российской Федерации смогла полностью очистить провинцию Алеппо от боевиков и продолжает наступление на террористов, которые группируются вокруг своего последнего укрепленного района рядом с городом Дейр-эз-Зор.