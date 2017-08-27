* ИГ — запрещённая в России организация

Бейрут, 27 августа, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы Ливана объявили о прекращении боев с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-восточной границе с Сирией. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление командования ливанской армии.

Giorgio Montersino Солдаты ливанской армии

Напомним, 19 августа ливанская армия начала войсковую операцию по освобождению от террористов пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа.

Всего под контролем ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этих районах находились 120 квадратных километров территории. После нескольких суток боёв ливанская армия рапортовала об освобождении 10 квадратных километров. При этом многие отряды боевиков просто сдавались в плен, не оказывая сопротивления.

Сейчас ливанская армия заявила о прекращении огня. Командование хочет подготовить почву для переговоров о судьбе ранее плененных террористами ливанских солдат.

Отмечается, что ливанская армия вела боевые действия с террористами без координации с шиитским движением «Хезболла».

Напомним, в самой Сирии правительственная армия при поддержке Вооружённых сил Российской Федерации смогла полностью очистить провинцию Алеппо от боевиков и продолжает наступление на террористов, которые группируются вокруг своего последнего укрепленного района рядом с городом Дейр-эз-Зор.