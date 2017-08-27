Лас-Вегас, США, 27 августа, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Очередной «бой века» закончился с предсказуемым результатом. Профессиональный боксер Флойд Мейвезер-младший в 10-м раунде нокаутировал бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Поединок состоялся в ночь на 27 августа в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Цитата из м/ф «Метеор» на ринге. Реж. Борис Дёжкин. 1970. СССР Нокаут

Бой, который шёл по правилам бокса, длился 10 раундов из 12. До четвертого раунда Макгрегор выглядел вполне уверено и держал ситуацию под контролем, однако затем чемпион мира по боксу Мейвезер начал наращивать активность своих действий. В пятом раунде уже было видно, что ирландский чемпион мира UFC выдыхается.

В итоге в 10-м раунде Мэйуэзер зажал Макгрегора возле канатов и нанёс ему серию сокрушительных ударов. Рефери остановил бой. Победа техническим нокаутом была присуждена 40-летнему Мейвезеру.

Для него это 50-я победа в карьере. Он до сих пор не потерпел ни одного поражения.

Для Макгрегора это вообще первый бой по правилам бокса.

Примечательно, что перед боем оба хвалились тем, что поединок якобы не продлится долго. Так, Макгрегор обещал положить американца уже в первом раунде. Мейвезер был более сдержан и обещал закончить бой не позднее четвертого раунда.