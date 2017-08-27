Париж, 27 августа, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Уровень доверия французских граждан к своему новому президенту Эммануэлю Макрону продолжает стремительно снижаться. Всего за месяц рейтинг Макрона упал на 14%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса центра Ifop, проведённого по заказу еженедельника Journal du Dimanche и опубликованным сегодня, 27 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Согласно предыдущему опросу, проведённому в июле 2017 года, порядка 54% опрошенных одобряли политику Макрона. Опрос проведённый в августе показал, что теперь действия президента одобряют только 40% французов.

Таким образом, спустя всего четыре месяца с момента выборов Макрон стал президентом меньшинства.

При этом издание напоминает, что в июне 2017 года рейтинг Макрона был ещё выше — 64%.

Journal du Dimanche решил проверить, как изменялись рейтинги двух предыдущих президентов республики. Оказалось, что у Франсуа Олланда и Николя Саркози все было не так плохо, как у Макрона.

Так, спустя несколько месяцев после избрания Олланда в августе 2012 года, его рейтинг упал всего на 2% — с 56% до 54%. При этом у Николя Саркози в августе 2007 года рейтинг вырос на 3% (с 66% до 69%).

Ничего удивительного в этом нет, так как ещё в предвыборный период Макрона называли «бесцветным» или «серым» политиком. По сути Макрон — это ставленник французской элиты, ориентированной на Евросоюз и США. Весь характер его избирательной кампании и последующие действия на посту главы государства показывает, что Макрон — это политический конструкт, созданный под конкретные выборы, а не классический политик, борющийся за власть. На кампанию Макрона работал весь административный ресурс Франции, а также все крупнейшие СМИ.