Москва, 27 августа, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Посол США в Российской Федерации Джон Теффт дал разъяснения в связи с ограничением на выдачу неиммиграционных виз гражданам России. Свой ответ на вопрос одного из российских граждан Теффт записал на видео, и он был размещен накануне, 27 августа, на официальном канале американского посольства на видеохостинге YouTube.

Флаг США

Теффт по сути повторил утверждение американских властей о том, что ограничения на выдачу неиммиграционных виз гражданам России якобы связаны с действиями российского правительства, а не с желанием американских властей «наказать русских».

«Мне горько, что некоторые российские комментаторы подают происходящее как циничную попытку с нашей стороны наказать таким образом россиян в ответ на требование сократить численность нашего кадрового состава. Это совсем не так. Это не месть!» — заявил Теффт.

Далее он начал объясняться в том ключе, что штат дипломатической миссии США в России был сокращен до такой численности, что теперь приходится перераспределять кадровые ресурсы посольства и консульств для решения целого ряда задач, и выдача виз — это лишь одна из этих задач.

Он также подчеркнул, что во всём якобы виноваты российские власти, которые ограничили численность штата дипмиссии, а Вашингтон, мол, думал, что до этого не дойдёт.

Напомним, российские власти действительно предписали дипломатической миссии США сократить свою штатную численность до уровня штатной численности российской дипломатической миссии в Штатах. Выяснилось, что в российской миссии работают всего 455 человек. И это при том, что у России в США одно посольство и четыре консульства.

А в американском посольстве в Москве и ещё в трёх генеральных консульствах работают аж 1210 человек. При этом количество виз, которые выдают посольства США и РФ, сопоставимо.

Российские власти пошли на такой шаг после того, как Конгресс США принял, а президент Дональд Трамп подписал очередной закон об ужесточении санкций против Российской Федерации. По сути Москва ответила на санкции против своих дипломатов, которые были введены в последние дни работы администрации президента Барака Обамы.

При этом Москва чётко указала, что любые попытки связать сокращение американской дипмиссии с ограничением на выдачу виз будут заведомо неконструктивными, так как российская дипломатическая миссия в США численностью 455 человек успешно справляется с сопоставимым объемом выдачи виз.

Тем не менее посольство США заявило, что выдача неиммиграционных виз гражданам России приостанавливается до 1 сентября, а затем будет возобновлена, но только в Москве. Остальные три генконсульства (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток) визы выдавать не будут.