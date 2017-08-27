Багдад, 27 августа, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Иракские правительственные войска при поддержке международной коалиции под руководством США полностью освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) город Талль-Афар. Об этом сегодня, 27 августа, сообщил журналистам бригадный генерал Наджем Аль-Джабири.

Centcom.mil Солдаты армии Ирака

По словам генерала, сейчас боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё остались в районе населенного пункта Аскари. Также под контролем террористов остается поселение Аль-Айадия.

Аль-Джабири подчеркнул, что оба этих населенных пункта могут быть освобождены в ближайшие два дня.

Напомним, после завершения освобождения Мосула, иракская армия 20 августа подошла к Талль-Афару и начала его штурм. Данный город был последним крупным оплотом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке.

Стоит отметить, что боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хоть и оказывали иракским войскам и международной коалиции ожесточённое сопротивление, тем не менее не держались до последнего за свои позиции и уходили организованными группами в Сирию в район Дейр-эз-Зора, где остался последний укрепленный район террористов.