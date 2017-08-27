Вашингтон, 27 августа, 2017, 07:36 — ИА Регнум. По последним данным, жертвами урагана «Харви» в США стали три человека. Об этом сегодня, 27 августа, пишет газета Los Angeles Times.

Christina X Последствия урагана

Напомним, 26 августа ураган «Харви» повысил свою мощность до четвертого уровня опасности и ударил по побережью американского штата Техас в районе города Корпус-Кристи. Ветер внутри урагана достигал 215 километров в час.

Когда «Глаз бури» вышел на берег, ураган начал закономерно слабеть и понизил свою мощность до третьего уровня опасности. Однако и этого хватило, чтобы принести значительные разрушения в районе удара стихии.

Президент США Дональд Трамп ввёл в Техасе режим стихийного бедствия. По мере прохождения урагана власти штат ввели чрезвычайное положение в 50 округах. Разрешуениям подверглись многие здания, вырваны тысячи деревьев. Более 350 тысяч человек остались без электроснабжения.

Сейчас ураган ослаб до обычного тропического шторма, однако теперь синоптики ждут наводнений, так как осадки продолжают интенсивно выпадать.

По предварительным данным жертвами урагана стали три человека. Все они погибли в городе Рокпорт, который расположен рядом с Корпусом-Кристи.

Ураган нанёс огромный экономический ущерб штату Техас. Так из-за удара стихии пришлось приостановить добычу нефти и газа на платформах в Мексиканском заливе, которые расположены вблизи побережья Техаса. По оценкам экспертов, добыча нефти и газа в Мексиканском заливе из-за прохождения «Харви» снизилась на 25%.

Окончательные подсчеты экономических потерь ещё предстоит уточнить, так как интенсивное выпадение осадков продолжается и скоро начнутся наводнения. Но уже СМИ и эксперты уже утверждают, что сумма потерь составит более $40 млрд.

По мнению директора Федерального агентства по управлению в кризисных ситуациях (FEMA) Брока Лонга, Техасу понадобятся годы, чтобы восстановиться после такого урагана.