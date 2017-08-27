Киев, 27 августа, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Власти США предостерегли Украину от попыток возродить собственную ядерную программу. Соответствующее заявление сделал сегодня, 27 августа, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в эфире украинского телевидения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинское оружие

«Не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы она снова возрождала этот процесс», — сказал Волкер.

Он подчеркнул, что отказ от ядерного оружия после распада Советского Союза ни в коем случае не был ошибкой. Если же Украина снова хочет получить его, то это явно не самое лучшее желание.

Напомним, во времена Советского Союза на Украине хранился значительный ядерный арсенал. После распада СССР США настояли на том, чтобы бывшие советские республики передали свои ядерные арсеналы Российской Федерации.

В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно этому меморандуму, Украина передавала все своё ядерное оружие России, а ядерные державы гарантировали её безопасность.