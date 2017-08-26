Москва, 26 августа, 2017, 23:45 — ИА Регнум. Заявление посла США в РФ Джона Теффта о том, что приостановка выдачи виз гражданам РФ не является местью, представляет собой попытку спасти имидж Вашингтона. Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков‏ на своей странице в соцсети Twitter.

U.S. Department of State Джон Тефт

«Говоря о визах, посол Тефт попытался спасти остатки имиджа США среди граждан России: «Это не месть!» Месть или нет, но создан новый барьер», — написал сенатор.

26 августа посол США в РФ Джон Теффт на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что решение о временной приостановке выдачи гражданам РФ американских немиграционных виз ни в коем случае не следует рассматривать как месть за российские ответные меры на американские санкции.

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