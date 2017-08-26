Москва, 26 августа, 2017, 23:21 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» на своем поле переиграл екатеринбургский «Урал» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 26 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:1.

Цитата из м/ф «Необыкновенный матч». Реж. Мстислав Пащенко, Борис Дёжкин. 1955. СССР Футбол

В составе победителей голевыми действиями отметились Джефферсон Фарфан и Алексей Миранчук. У гостей мяч забил Маринато Гилерме (автогол).

После восьми матчей в чемпионате России московский «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Екатеринбургский «Урал», набравший 9 баллов, находится на девятой строчке.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 8-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:1.

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