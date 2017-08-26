Токио, 26 августа, 2017, 22:51 — ИА Регнум. В Японии ведутся поиски военного вертолета SH-60, который пропал с экранов радаров. Об этом сообщает NHK со ссылкой на представителя Минобороны Японии.

U.S. Navy Вертолёт SH-60

Вертолет, принадлежащий Военно-воздушным силам страны, пропал во время учений между островами Хонсю и Хоккайдо.

«Вертолет SH-60 пролетал над морем неподалеку от мыса Таппи, когда связь с экипажем воздушного судна была утеряна», — говорится в сообщении.

На борту вертолета находились четыре человека. В настоящее время ведется поиск воздушного судна.