Киев, 26 августа, 2017, 22:24 — ИА Регнум. Власти Грузии, координируя свои действия с руководством Украины, предъявят бывшему президенту страны и экс-губернатору Одесской области Украины Михаилу Саакашвили обвинение в подготовке государственного переворота. Об этом сообщил сам политик на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Грузинские власти в полной координации с барыгами на Украине готовят мне новое обвинение — подготовку госпереворота в Грузии, — написал Саакашвили. — Они обещали Порошенко (Петр Порошенко), что выдвинут обвинение до 10 сентября».

По его словам, выдвинутое против него ранее обвинение в растрате госсредств «в виде закупки похоронных венков и приема иностранных делегаций» недостаточно для ареста с целью экстрадиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-губернатор Одесской области Саакашвили по решению президента Украины Петра Порошенко был лишен украинского гражданства. Позднее бывший чиновник намеревался разобраться с преступной украинской верхушкой, да и в целом освободить Украину от молдавских и донецких олигархов.

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