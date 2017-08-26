Донецк, 26 августа, 2017, 21:58 — ИА Регнум. Донецк и Симферополь подписали соглашение об установлении побратимских связей. В мероприятии, которое прошло в Донецке, приняли участие глава ДНР Александр Захарченко, депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, и.о. заместителя председателя Совета министров Дмитрий Трапезников, председатель Народного Совета Денис Пушилин и др. Об этом сообщает в субботу, 26 августа, «Донецкое агентство новостей».

Dnr-online.ru Флаги Донецка и Симферополя

«Соглашение об установлении побратимских связей между Донецком и Симферополем было подписано сегодня (26 августа) в столичном гостиничном комплексе «Шахтар-Плаза» в рамках заседания круглого стола Интеграционного комитета «Россия — Донбасс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подписи на документе поставили и.о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин и глава Симферополя Геннадий Бахарев.

«То, что мы сделали сегодня — это новый уровень, — сказал Бахарев. — Подписание — знаковый факт. Нам нужно возобновить взаимоотношения с большей силой», сообщают «Новости Донецкой Республики».