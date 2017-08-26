Лондон, 26 августа, 2017, 21:26 — ИА Регнум. На юго-западе Великобритании потерпел крушение легкомоторный самолет Tiger Moth. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию графства.

Alan Wilson Самолёт Tiger Moth

Инцидент произошел в субботу, 26 августа, в графстве Дорсет.

«К несчастью, в крушении погибли двое мужчин — пассажир 67 лет из Шефтсбери и пилот 64 лет из Бландфорда», — говорится в сообщении.

Причины крушения воздушного судна пока неизвестны.