Манчестер, Великобритания, 26 августа, 2017, 21:22 — ИА Регнум. 26 августа на стадионе «Олд Траффорд» команды «МЮ» и «Лестер» сыграли 3-й тур АПЛ. Мат завершился уверенной победой хозяев со счетом 1:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 70-й минуте скоростной форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд смог отличиться, выйдя на замену на 67-й минуте — 1:0. Ассистом отметился Генрих Мхитарян (5-я голевая передача армянского полузащитника за 3 стартовых матча АПЛ).

Через 12 минут бельгийский опорный полузащитник Маруна Феллайни удвоил преимущество «манкунианцев» после ассиста Джесси Лингарда — 2:0.

Статистика матча («МЮ"/"Лестер»)

Удары 17/8

Удары в створ 10/3

Владение 65%/35%

Фолы 9/7

На данный момент «МЮ» идет на первом месте с 9-ю очками. «Лестер» остался на 16-й строчке с 3-мя очками.

Составы на матч:

«МЮ»: Де Хеа, Байи, Джонс, Блинд, Валенсия, Погба, Матич, Мата, Мартиаль, Мхитарян, Лукаку.

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Магир, Фукс, Олбрайтон, Оказаки, Ндиди, Джеймс, Марез, Варди.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Предупреждения: Мхитарян — 54, Джеймс — 89.

Незабитые пенальти: Лукаку — 53.

Голы: Рэшфорд 70 — 1:0, Феллайни 82 — 2:0.