«МЮ» одержал третью сухую победу кряду
Манчестер, Великобритания, 26 августа, 2017, 21:22 — ИА Регнум. 26 августа на стадионе «Олд Траффорд» команды «МЮ» и «Лестер» сыграли 3-й тур АПЛ. Мат завершился уверенной победой хозяев со счетом 1:0.
На 70-й минуте скоростной форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд смог отличиться, выйдя на замену на 67-й минуте — 1:0. Ассистом отметился Генрих Мхитарян (5-я голевая передача армянского полузащитника за 3 стартовых матча АПЛ).
Через 12 минут бельгийский опорный полузащитник Маруна Феллайни удвоил преимущество «манкунианцев» после ассиста Джесси Лингарда — 2:0.
Статистика матча («МЮ"/"Лестер»)
Удары 17/8
Удары в створ 10/3
Владение 65%/35%
Фолы 9/7
На данный момент «МЮ» идет на первом месте с 9-ю очками. «Лестер» остался на 16-й строчке с 3-мя очками.
Составы на матч:
«МЮ»: Де Хеа, Байи, Джонс, Блинд, Валенсия, Погба, Матич, Мата, Мартиаль, Мхитарян, Лукаку.
«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Магир, Фукс, Олбрайтон, Оказаки, Ндиди, Джеймс, Марез, Варди.
Главный арбитр матча: Майкл Оливер.
Предупреждения: Мхитарян — 54, Джеймс — 89.
Незабитые пенальти: Лукаку — 53.
Голы: Рэшфорд 70 — 1:0, Феллайни 82 — 2:0.