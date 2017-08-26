Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Алавесом»
Мадрид, 26 августа, 2017, 21:05 — ИА Регнум. 26 августа между командами «Алавес» и «Барселона» был разыгран матч 2-го тура испанской Примеры. Матч завершился уверенной победой гостей со счетом 2:0.
На 55-й минуте лидер сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет мощнейшим ударом в ближний угол после прострела с левого фланга Жорди Альбы — 0:1.
Через 11 минут Месси оформил дубль после скидки головой Пако Алькасера — 0:2.
Статистика матча («Алавес»/»Барселона»)
Удары 4/15
Удары в створ 2/10
Владение 31%/69%
Фолы 12/9
«Барселона» набрала 6 очков и поднялась на 2-е место. «Алавес» остался на 19-й строчке без очков.
Составы на матч:
«Алавес»: Пачеко, Вигарай, Алексис, Эли, Педраса, Ромеро, Гомес, Пинья, Гарсия, Мубарак, Собрино.
«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Альба, Роберто, Умтити, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Деулофеу, Видаль, Месси.
Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде.
Предупреждения: Умтити — 32, Мубарак — 36, Эли — 38, Роберто — 41, Пике — 45.
Незабитые пенальти: Месси — 39.
Голы: Месси 55 — 0:1, Месси 66 — 0:2.