Мадрид, 26 августа, 2017, 21:05 — ИА Регнум. 26 августа между командами «Алавес» и «Барселона» был разыгран матч 2-го тура испанской Примеры. Матч завершился уверенной победой гостей со счетом 2:0.

funnydae Лионель Месси

На 55-й минуте лидер сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет мощнейшим ударом в ближний угол после прострела с левого фланга Жорди Альбы — 0:1.

Через 11 минут Месси оформил дубль после скидки головой Пако Алькасера — 0:2.

Статистика матча («Алавес»/»Барселона»)

Удары 4/15

Удары в створ 2/10

Владение 31%/69%

Фолы 12/9

«Барселона» набрала 6 очков и поднялась на 2-е место. «Алавес» остался на 19-й строчке без очков.

Составы на матч:

«Алавес»: Пачеко, Вигарай, Алексис, Эли, Педраса, Ромеро, Гомес, Пинья, Гарсия, Мубарак, Собрино.

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Альба, Роберто, Умтити, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Деулофеу, Видаль, Месси.

Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде.

Предупреждения: Умтити — 32, Мубарак — 36, Эли — 38, Роберто — 41, Пике — 45.

Незабитые пенальти: Месси — 39.

Голы: Месси 55 — 0:1, Месси 66 — 0:2.