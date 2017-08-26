Рим, 26 августа, 2017, 21:00 — ИА Регнум. 26 августа на стадионе «Луиджи Ферарис» был разыгран матч 2-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Ювентус». Матч завершился со счетом 2:4 в пользу «старой синьоры».

Футбол

В дебюте матча немецкий опорный полузащитник Сами Хедира срезал мяч в свои ворота — 1:0.

Через 6 минут болгарский форвард Андрей Галабинов удвоил преимущество хозяев ударом с пенальти — 2:0.

На 14-й минуте аргентинский оттянутый форвард Пауло Дибала сократил отставание в счете, замкнув проникающую передачу в штрафную Мирлема Пьянича — 2:1.

В конце тайма Дибала сравнял счет ударом с одиннадцатиметровой отметки — 2:2.

На 62-й минуте вингер сборной Колумбии вывел «Ювентус» вперед после великолепной контратаки — 2:3.

На 90+2-й минуте Дибала оформил хэт-трик и установил окончательный счет — 2:4.

Статистика матча («Дженоа»/»Ювентус»)

Удары 7/12

Удары в створ 3/7

Владение 47%/53%

Фолы 12/7

На данный момент «Ювентус» поднялся на 1-е место, набрав 6 очков. «Дженоа» остался на 12-й строчке с 1-м очком.

Составы на матч:

«Дженоа»: Перин, Джентилетти, Россеттини, Бираски, Бертолаччи, Таарабт, Пандев, Лазович, Велозу, Ласксальт, Галабинов.

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Сандро, Ругани, Лизхштайнер, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Игуаин, Манджукич.

Главный арбитр матча: Лука Банти

Предупреждения: Лихштайнер — 8, Джентилетти — 13, Бираски — 17, Пьянич — 18, Лазович — 45, Куадрадо — 65, Лаксальт — 78.

Голы: Хедира (авг) 1 — 1:0, Галабинов (пен) 7 — 2:0, Дибала 14 — 2:1, Дибала (пен) 45 — 2:2, Куадрадо 62 — 2:3, Дибала 90+2 — 2:4.