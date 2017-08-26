Тула, 26 августа, 2017, 20:21 — ИА Регнум. Тульский «Арсенал» на своем поле уступил пермскому «Амкару» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 26 августа в Туле, завершилась со счетом 0:1.

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Героем встречи стал полузащитник Александр Рязанцев, забивший единственный мяч на 21-й минуте.

После восьми матчей в чемпионате России пермский «Амкар» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 5 очков. Тульский «Арсенал», набравший 7 баллов, находится на тринадцатой строчке.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 8-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Амкар» (Пермь) — 0:1.

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