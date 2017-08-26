Тверь, 26 августа, 2017, 20:10 — ИА Регнум. В Тверской области идет подготовка пакета документов, необходимых для проектирования и строительства новой детской областной клинической больницы. Вопрос обсуждался 25 августа на совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Тверскаяобласть.рф Игорь Руденя на совещании, посвящённом строительству новой областной детской больницы

«Уже проделана большая предварительная работа. Нужно четко выверить все условия технического задания и затем — сам проект, чтобы он соответствовал федеральным стандартам здравоохранения», — подчеркнул Игорь Руденя.

Новая областная детская больница будет рассчитана на 420 коек. На 50 тыс. квадратных метрах будут работать не только стационар, но и лечебно-диагностическое и параклиническое отделения. Стационарный блок будет включать 17 отделений, включая неонатологию. В диагностическом блоке будут работать эндоскопия, отделения лучевой, функциональной диагностики и другие. На территории оборудуют вертолетную площадку, стоянку для автотранспорта, боксы для скорых.

Стоимость объекта предварительно оценивается в 4,5 млрд рублей. Строительство предполагается начать в 2018 году, а в 2020 — сдать объект.

Больницу решено построить на территории, прилегающей к перинатальному центру им. Е.М. Бакуниной. Неподалеку также находятся областная клиническая больница, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета, Тверской медицинский колледж.

«В Твери должен появиться высокотехнологичный детский центр, медицинский городок, где будет оказываться специализированная помощь детям по разным направлениям. Чтобы люди, приезжающие из районов, получали качественные медицинские услуги в одном месте», — отметил губернатор.

В настоящее время идет подготовка необходимой документации на обеспечение федерального софинансирования и разработку проекта. Уже получены предварительные технические условия на присоединение к инженерным сетям. Определена проектная организация — АО «МАКСПроект», которая разрабатывала проекты для ряда федеральных медицинских учреждений, перинатальные центры, построенные в разных регионах страны. Проекта строительства детской областной больницы планируется представить уже к апрелю будущего года.

Игорь Руденя поручил четко продумать все решения, которые необходимы для организации лечебного процесса детей и согласовать их с экспертным сообществом.

Решение о строительстве новой детской областной больницы было принято Игорем Руденей весной 2017 года после пожара в учреждении. Вопрос строительства новой ДОКБ в Тверской области обсуждался на совещании у заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец при участии Игоря Рудени. По его итогам были даны поручения Минфину, Минэкономразвития и Минздраву России предусмотреть средства для софинансирования строительства объекта.