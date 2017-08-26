Киев, 26 августа, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Украина получит перспективу членства в ЕС и НАТО. Об этом, как передает «Укринформ», сообщил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на торжественном собрании по случаю 50-летия Всемирного конгресса украинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Отдельные политики внутри Украины и за ее пределами также не верят, что мы получим перспективу членства в ЕС и в НАТО, — сказал Порошенко. — Мы преодолеем эти барьеры, мы изменим страну, страна будет соответствовать тем критериям, которые необходимы для того, чтобы подавать заявку на членство».

Глава государства добавил, что Украина продолжит «европейский и евроатлантический путь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля 2017 г. президент Украины Петр Порошенко назвал «очередным поражением Кремля» ратификацию Советом ЕС соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

По его словам, Москва проиграла, потому что якобы РФ были мобилизованы «все ресурсы» против соглашения об ассоциации. Однако цель, заявленная майданом зимой 2013−2014 г, выполнена.