Анкара, 26 августа, 2017, 19:16 — ИА Регнум. Турция стягивает к сирийской границе в провинцию Килис бронетехнику и самоходные артиллерийские орудия. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

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"Бронетехника стянута из разных районов Турции для укрепления обороноспособности приграничных частей», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня текущего года глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать полномасштабную военную операцию в Сирии с целью не допустить создания там курдского государства.

По его словам, если «негативные процессы» в Сирии приведут к угрозе турецким границам, реакция официальной Анкары будет такая же, как в ходе операции «Щит Евфрата».