Мурманск, 26 августа, 2017, 19:17 — ИА Регнум. В Заполярье накопившиеся экологические проблемы угрожают социально-экономическому развитию. Именно поэтому Мурманская область вошла в число субъектов Федерации, в которых началась реализация федеральной программы очистки Арктики от мусора. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, прибывший в Мурманскую область, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Денис Прокопенко ИА REGNUM Плавкран очищает Кольский залив от мусора

Министр посетил причалы бывшего рыболовецкого колхоза в губе Ретинская. Здесь начался практический этап реализации проекта по очистке Кольского залива от затопленных объектов. Проект включен в упомянутую программу, в которую, помимо Мурманской области, попали Архангельская область, Ненецкий автономный округ и Якутия. Все эти регионы также оказались на карте горячих экологических точек, составленной Всероссийским научно-исследовательским институтом охраны окружающей среды.

«У нас отдельно сейчас формируется программа по очистке Арктики. Мы собрали со всех регионов информацию — от Мурманской области до Чукотки. Там разные объекты. Очень много объектов министерства обороны. Очень много осталось от метеостанций, от маяков. Но есть и бытовой мусор. Мы рассчитываем, что для их очистки будут приложены консолидированные усилия Федерации и регионов. Мы должны вместе это делать. Есть вещи, которые регион сам должен убирать, и есть глобальные объекты, которые убирать должны с участием Федерации», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор Всероссийского НИИ охраны окружающей среды Сергей Фокин.

Акваторию Кольского залива чистят на деньги федерального бюджета. Для реализации проекта Мурманской области выделили 50 миллионов рублей. Исполнителем работ выступает ФГУП «РосРАО». Ещё в 2016 году предприятие провело комплексное обследование залива, по итогам которого составлен реестр затопленных и затонувших объектов.

«По комплексному обследованию получилось у нас 102 объекта по Кольскому заливу. 52 объекта в приливно-отливной зоне и 50 объектов в акватории, то есть, на глубине. Теперь мы приступаем к четвертому этапу: подъём двух металлоконструкций в губе Ретинская. Ну, и самое, наверное, тяжёлое и сложное мероприятие сегодня — это найти собственников обнаруженных объектов. Потому что мы имеем право поднимать только те объекты, которые бесхозные. В правительстве создана рабочая группа по выявлению собственников брошенных в Кольском заливе объектов, с тем, чтобы в дальнейшем сделать ранжировку по тем объектам, которые будут подниматься в первую очередь. У собственника же два пути: первый — это самому поднять, чтобы не налететь на штрафы. Второй — оплатить подъём», — сообщил руководитель проектного офиса «Ликвидация ядерного наследия Арктики» ФГУП «РосРАО» Владимир Хандобин.

Обезличенное слово «объекты» в проекте используется неслучайно. С конца 1980-х годов, когда рыболовецкая отрасль в Мурманской области начала приходить в упадок, в Кольском заливе накопилось огромное количество отходов. Среди них не только затонувшие траулеры. Собственники, чтобы сэкономить на утилизации, выбрасывали в залив пришедшую в негодность технику, а на побережье до сих пор ржавеют обветшавшие причальные конструкции разорившихся рыболовецких колхозов. Теперь пришло время собирать мусор.

Первым со дна плавкран поднял судовой двигатель, принадлежность которого установить уже невозможно. Следом из воды вытащили понтон давно разрушенного причала. Эти находки особой опасности для экологии не представляли.

Денис Прокопенко ИА REGNUM Из Кольского залива достали старый двигатель

Однако есть и совсем не безобидные объекты. Например, в южной части залива расположены затопленные доки, а на дне среднего колена акватории покоится зверобойно-промысловое судно «Териберка», принадлежавшее бывшему Архангельскому пароходству. Оно затонуло из-за аварии в декабре 1993 года. На борту судна до сих пор находится около 60 тонн топлива.

«Затопленные объекты представляют собой и экологическую опасность, и опасность для мореплавания. Вот, 16 судов представляют собой конкретную опасность для мореплавания. Мы очень благодарны министерству природных ресурсов и лично министру за то, что они поддержали эту нашу инициативу. Работа нужная. Мы сегодня говорим о развитии Мурманского транспортного узла, о развитии судоходства, Северного морского пути. Кольский залив сегодня должен быть образцовой акваторией, для того, чтобы сюда приходили новые инвесторы, развивали инфраструктуру. Особенно по берегам Кольского залива, где тоже ещё хлама много осталось, его тоже нужно будет убирать», — заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Частично освободить от мусора Кольский залив предполагается уже к концу 2017 года. В целом же программа по ликвидации накопленного ущерба в Арктической зоне РФ рассчитана до 2025 года. Убирают хлам, оставшийся России в наследство от Советского Союза, и в других регионах.

«Если уж говорить по точкам, то у нас и на Камчатке, и на Дальнем Востоке, на севере, есть такие проекты. И есть проекты в Амдерме. На самом деле, по всем портам или точкам, где ещё в Советском Союзе было развито судоходство, везде есть подобные объекты, которые несут определённый риск ущерба. Естественно, это надо всё приводить в порядок, с этим надо работать. Но мы выбрали наиболее важные, наиболее опасные, с точки зрения социально-экономического развития регионов. В первую очередь это, конечно, Мурманская область, есть проекты по Архангельской области и, соответственно, дальше уже на Дальний Восток. У нас сейчас идёт инвентаризация и формирование реестра точек прошлого экологического ущерба, в которых дальше будут финансироваться все эти работы», — рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Напомним, что работа по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Арктической зоне ведётся Минприроды России с 2010 года. В качестве пилотной территории был выбран архипелаг Земля Франца-Иосифа. В ходе проведения работ достигнуты значительные результаты: с 2011 по 2015 годы с Земли Франца-Иосифа и севера архипелага Новая Земля было утилизировано более 40 тысяч тонн отходов. Была проведена техническая рекультивация на территории 349 гектаров.

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