Новосибирск, 26 августа, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел на подстанции ТЭЦ-2 в Новосибирске. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Новосибирской области.

54.mchs.gov.ru На месте пожара

Инцидент произошел в субботу, 26 августа, в Ленинском районе.

«26 августа в 21:18 (местное время) в Ленинском районе г. Новосибирска пожар произошел на территории ТЭЦ-2», — говорится в сообщении.

Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

Отмечается, что в настоящее время на месте ЧП работают 56 человек личного состава и 18 единиц техники.

Другие подробности пока неизвестны.