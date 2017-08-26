Донецк, 26 августа, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Донецку присвоено звание города-героя. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко в ходе заседания круглого стола Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» в столице ДНР.

Dnr-online.ru Город-герой Донецк

«Хочу всех поздравить с Днем города и Днем шахтера, — сказал Захарченко. — У нас сегодня 2 знаковых события — подписание соглашения (между Донецком и Симферополем), а второе для всех дончан — сегодня г. Донецк получает звание «Города-героя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.