Новосибирск, 28 августа, 2017, 04:25 — ИА Регнум. По мнению политического аналитика Павла Клачкова, перераспределение столичных функций было бы благотворным для России. Возможно, дало бы некоторый импульс обновления системе в целом. Кроме того, нельзя до бесконечности тянуть ситуацию, в которой Москва как бы находится отдельно от всей остальной страны. Предложение о переносе столицы в Новосибирск или Красноярск, с точки зрения сторонников этой идеи, могло бы интенсифицировать процесс освоения Сибири, которое является одной из стратегических задач России.

Pavel Petrukhin Алые звезды Кремля

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