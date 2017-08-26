Додон прокомментировал антироссийский демарш правительства Молдавии
Кишинёв, 26 августа, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Идея кабинета министров Молдавии обсудить тему вывода иностранных войск в Генассамблее ООН, вероятно, останется только на уровне деклараций. Об этом президент Молдавии Игорь Додон сообщил РИА «Новости».
"Уверен, что этот очередной антироссийский демарш правительства Молдавии останется только на уровне деклараций и направлен на внешнего западного потребителя», — заявил глава государства.
Напомним, 22 августа 2017 г. постоянный представитель Молдавии при ООН Виктор Морару сообщил, что Кишинев обратился в ООН с просьбой включить вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья в повестку дня ближайшей сессии Генассамблеи, которая состоится в начале сентября.
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