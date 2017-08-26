Кишинёв, 26 августа, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Идея кабинета министров Молдавии обсудить тему вывода иностранных войск в Генассамблее ООН, вероятно, останется только на уровне деклараций. Об этом президент Молдавии Игорь Додон сообщил РИА «Новости».

Presedinte.md Игорь Додон

"Уверен, что этот очередной антироссийский демарш правительства Молдавии останется только на уровне деклараций и направлен на внешнего западного потребителя», — заявил глава государства.

Напомним, 22 августа 2017 г. постоянный представитель Молдавии при ООН Виктор Морару сообщил, что Кишинев обратился в ООН с просьбой включить вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья в повестку дня ближайшей сессии Генассамблеи, которая состоится в начале сентября.

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